Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Larissa Manoela celebra casamento com André Luiz Frambach: ‘Meu TBT favorito’

Larissa Manoela encantou os seguidores ao publicar fotos do casamento com André Luiz Frambach nesta quinta-feira (14), chamando os...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Lara Manoela encantou os seguidores ao publicar fotos do casamento com André Luiz Frambach nesta quinta-feira (14), chamando os cliques de seu “TBT favorito”. Nos registros, a atriz aparece radiante, revivendo momentos especiais ao lado do marido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.