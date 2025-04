Larissa Manoela curte sábado em cachoeira de sua mansão: ‘Sem sair de casa’ Larissa Manoela curtiu um banho de cachoeira na tarde deste sábado (19), no quintal de sua casa e compartilhou o momento com os fãs...

Larissa Manoela curtiu um banho de cachoeira na tarde deste sábado (19), no quintal de sua casa e compartilhou o momento com os fãs das redes sociais. A cachoeira’ é justamente na piscina da mansão da artista, no Rio. “Meu banho de cachoeira sem sair de casa “, brincou a atriz, que acrescentou. “Meu tipo de terapia’. No campo de comentários, os fãs se derreteram pela atriz. “Me convida”, me convida, brincou uma. “Que vibe incrível “, disse outra. “Luxoo”, disse mais uma. Confira abaixo:

