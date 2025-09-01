Larissa Manoela dá boas-vindas a setembro com look estiloso e descontraído: ‘Alegrias’ Larissa Manoela, de 24 anos, encantou os fãs ao compartilhar cliques descontraídos com um look estiloso e confortável: calça marrom...

Larissa Manoela, de 24 anos, encantou os fãs ao compartilhar cliques descontraídos com um look estiloso e confortável: calça marrom solta, camisa aberta no mesmo tom e a parte de cima de um biquíni listrado em marrom e off-white. Na legenda, a artista celebrou: “Bem-vindo, setembro. Que você nos traga muitas alegrias.”

