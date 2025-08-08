Larissa Manoela e André Luiz Frambach exibem sintonia durante treino na academia
Larissa Manoela e André Luiz Frambach mostraram mais uma vez que gostam de compartilhar tudo até a rotina de treinos. Nesta quinta-feira (7), o casal surgiu lado a lado durante mais uma sessão de exercícios. Os dois foram filmados pelo personal trainer Gabriel Miranda, que publicou os registros no Instagram. Nos vídeos, Larissa e André aparecem praticando levantamento de peso frente a frente, em total sintonia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!
