Larissa Tomásia exibir shape trincado em passeio de lancha: ‘Até o sovaco é bonito’

Larissa Tomásia, de 28 anos, arrancou suspiros de seguidores ao compartilhar registros feitos durante um passeio de lancha na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. A ex-BBB assistiu ao pôr do sol e aproveitou o cenário paradisíaco para fazer registros exibindo o shape. Usando um biquíni fio-dental estampado, ela apareceu deslumbrante e ganhou elogios. “Atualização de musa do verão feita com sucesso!”, declarou uma pessoa. “Simplesmente maravilhosa”, disse outra. “Até o sovaco é bonito”, acrescentou mais uma. Lari também foi chamada de gata, belíssima, linda, deusa e perfeita.

