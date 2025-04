Laura Keller posa de biquíni em retiro e brinca: ‘Sou muito louca para alguns’ Laura Keller, de 37 anos de idade, compartilhou com os seguidores do Instagram, nesta sexta-feira (25), momentos de sua experiência...

Laura Keller, de 37 anos de idade, compartilhou com os seguidores do Instagram, nesta sexta-feira (25), momentos de sua experiência em um retiro de tantra yoga. No álbum publicado, a ex-participante de reality aparece de biquíni, em meio à natureza, relaxando no lado raso de uma cachoeira e posando ao lado de outras mulheres que participaram da imersão.

