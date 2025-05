Lei de Utilidade Pública à Associação dos Trilheiros é sancionada em cerimônia no Palácio Alencastro 06/05/2025 Lei de Utilidade Pública à Associação dos Trilheiros é sancionada em cerimônia no Palácio Alencastro Débora Inácio – assessoria...

A Associação dos Trilheiros do Coxipó do Ouro foi oficialmente declarada de utilidade pública em Cuiabá. A lei, de autoria da vereadora Michelly Alencar (União Brasil), foi sancionada pelo prefeito Abilio Brunini (PL) na tarde desta segunda-feira (5), durante solenidade no Salão Nobre do Palácio Alencastro. O evento reuniu autoridades municipais, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil.

