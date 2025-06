Lei declara Associação de Pais e Amigos do Autista de Poxoréu utilidade pública

Foi sancionada pelo Governo de Mato Grosso a Lei n.º 12.888/2025, que declara como utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Autista de Poxoréu (APAA). A nova legislação é fruto de um projeto de lei cujo autor é o deputado Thiago Silva (MDB), e visa fortalecer o trabalho da entidade no atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias no município.

