Lei destina R$ 118 milhões para apoio ao Rio Grande do Sul

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (8) a promulgação da Lei 15.119, de 2025, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 118,2 milhões em favor do Rio Grande do Sul. O volume maior, de R$ 107 milhões, será destinado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para elaboração de estudos sobre as bacias hidrográficas do estado.

