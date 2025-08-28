Lei do vereador Cezinha Nascimento inclui aniversário do bairro Altos da Serra no calendário oficial de Cuiabá
Huelton Souza – Assessoria do vereador Cezinha NascimentoFoi sancionada nesta quarta-feira (27), pelo prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL), a Lei nº 7.319/2025, de autoria do vereador Cezinha Nascimento (União), que institui oficialmente no calendário do município o “Aniversário do Bairro Altos da Serra”, a ser comemorado anualmente em 29 de agosto.
