Lei do vereador Cezinha Nascimento inclui aniversário do bairro Altos da Serra no calendário oficial de Cuiabá Huelton Souza – Assessoria do vereador Cezinha Nascimento Foi sancionada nesta quarta-feira (27), pelo prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini...

Momento MT|Do R7 28/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share