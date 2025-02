Lei garante 120 milhões para a educação infantil entre 2025 e 2027 Leiliane Gonçalves, 44, farmacêutica no Jardim Florianópolis Foto: VANDERSON FERRAZ SANTOS Clementina Castro de Pinho, 53 anos, cozinheira... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 15h08 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h08 ) twitter

Clementina Castro de Pinho, 53 anos, cozinheira no bairro Jardim União, e Leiliane Gonçalves, 44, farmacêutica no Jardim Florianópolis, vivem uma situação comum: ambas trabalham próximas ao Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC) Ale Guilherme Arfux da Costa Ribeiro, localizada na Regional Norte, em Cuiabá, mas enfrentam a angústia de esperar por uma vaga para seus netos. “Meu neto está há dois anos na fila de espera. Essa oportunidade é essencial para ele crescer aprendendo e para a gente trabalhar com mais tranquilidade. Com o trabalho do Botelho, acredito que a vaga vai sair. Tenho fé!”, disse Clementina. Com a mesma expectativa, Leiliane, avó de um bebê de nove meses, também expressou esperança: “Agora, meu neto terá a oportunidade de aprender desde cedo, em um ambiente seguro e acolhedor. É um alívio para toda a família”, comemorou.

Saiba mais sobre esse investimento histórico e suas implicações para a educação infantil em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

