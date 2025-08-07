Logo R7.com
Lei institui 17 de fevereiro como Dia Nacional da Axé Music

A Lei 15.189/25 institui o Dia Nacional da Axé Music, a ser celebrado anualmente em 17 de fevereiro. A norma foi publicada no Diário...

A Lei 15.189/25 institui o Dia Nacional da Axé Music, a ser celebrado anualmente em 17 de fevereiro. A norma foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7). A proposta (PL 4187/24) que deu origem à lei foi apresentada pela deputada Lídice da Mata (PSB-BA).

