Lei institui Dia da Luta da População em Situação de Rua

Foi publicada no Diário Oficial da União, nesta terça-feira (5), a Lei 15.187/25, que cria o Dia da Luta da População em Situação de Rua, a ser celebrado anualmente no dia 19 de agosto. A norma teve origem no Projeto de Lei 4752/19, do deputado Nilto Tatto (PT-SP). Ao apresentar a proposta, Tatto lembrou que, entre 19 e 22 de agosto de 2004, na cidade de São Paulo, ocorreu a barbárie conhecida como a “Chacina da Praça da Sé”, quando quinze pessoas em situação de rua foram cruelmente atingidas na cabeça por fortes golpes enquanto dormiam e sem possibilidade de defesa, o que levou sete delas a óbito. O caso teve repercussão internacional. Saiba mais sobre essa importante conquista e a luta pela inclusão social, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Lei garante apoio psicológico a mulheres que sofreram perda gestacional e perda neonatal

