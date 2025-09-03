Lei obriga inclusão de mensagens educativas contra abuso e exploração sexual infantil em materiais escolares de Cuiabá Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá A Lei nº 7.333, de autoria da vereadora Michelly Alencar (União Brasil) determina...

Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá A Lei nº 7.333, de autoria da vereadora Michelly Alencar (União Brasil) determina a inclusão de mensagens educativas em livros, cadernos e demais materiais didáticos fornecidos pela rede pública municipal de ensino. O objetivo é reforçar a conscientização e a prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O projeto foi sancionado pelo prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL), no dia 28 de agosto.

