Lei Paulo Gustavo: CE vota prorrogação de ajuda ao setor cultural A Comissão de Educação e Cultura (CE) vota, na terça-feira (18), a partir das 10h, um projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2025... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 14/03/2025 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Comissão de Educação e Cultura (CE) vota, na terça-feira (18), a partir das 10h, um projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2025 o prazo de execução dos recursos entregues pela União ao setor cultural por meio da Lei Paulo Gustavo. O PLP 114/2022, de autoria do ex-senador Paulo Rocha (PT-PA) e outros, recebeu parecer favorável na forma de um texto alternativo do senador Cid Gomes (PSB-CE). Para mais detalhes sobre essa importante votação e seus impactos no setor cultural, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Nadir deixa a secretaria de Administração de Várzea Grande

Sine Cuiabá tem 40 vagas específicas para corretor de imóveis; veja salários

Promulgadas novas regras para emendas parlamentares