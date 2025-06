Momento MT |Do R7

Lei que autoriza free shop é assinada em Cáceres O governador do estado, Mauro Mendes (União), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Max Russi e o deputado...

O governador do estado, Mauro Mendes (União), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Max Russi e o deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos), assinaram na manhã desta quarta-feira (4), em Cáceres (218km de Cuiabá) a Lei estadual que autoriza a instalação da primeira loja franca (Free Shop) do município. O ato ocorreu na Casa do Daveron, sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. A medida é considerada histórica para o município e marca o início de uma nova fase para a economia da região Oeste. O modelo de loja franca permitirá a comercialização de produtos importados sem a cobrança de impostos, assim como ocorre em outras cidades-gêmeas de fronteira reconhecidas pelo governo federal.

Para mais detalhes sobre essa importante conquista para Cáceres, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: