Lei reconhece carnaval do Rio como manifestação da cultura nacional

Momento MT

Momento MT

A Lei 15.188/25, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7), reconhece como manifestação da cultura nacional o carnaval do município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. A lei teve origem no Projeto de Lei 1730/24, da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ).

