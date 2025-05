Lei reconhece marechal Casimiro Montenegro Filho como herói da pátria A Lei 15.135/25, que inscreve o nome do marechal Casimiro Montenegro Filho no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, foi publicada...

A Lei 15.135/25, que inscreve o nome do marechal Casimiro Montenegro Filho no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (22). A nova lei teve origem em projeto da Câmara (Projeto de Lei 4774/19), aprovado pelos deputados no ano passado e pelos senadores em abril deste ano.

