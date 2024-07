Lei sancionada para auxiliar estudantes no nascimento de filhos ou adoção Foi sancionada, sem vetos, a Lei 14.925, de 2024, que prevê prazos maiores para a conclusão de cursos superiores ou programas de... Momento MT|Do R7 18/07/2024 - 18h33 (Atualizado em 18/07/2024 - 18h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-