Lei Seca prende quatro condutores e remove 22 veículos na estrada de Chapada dos Guimarães As forças de segurança prenderam, na madrugada deste domingo (3.8), quatro condutores em flagrante por embriaguez ao volante, durante... Momento MT|Do R7 03/08/2025 - 11h57 (Atualizado em 03/08/2025 - 11h57 )

As forças de segurança prenderam, na madrugada deste domingo (3.8), quatro condutores em flagrante por embriaguez ao volante, durante a 57ª edição da Operação Lei Seca deste ano, em Cuiabá. A ação ocorreu na MT-251, rodovia que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães, que resultou também na abordagem de 265 condutores e na fiscalização de 254 veículos. Desse total, 22 foram removidos, sendo 21 carros e uma motocicleta. A fiscalização começou às 2h da madrugada, em frente ao posto do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar, e se estendeu até por volta das 4h30. Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Gestores do agro se reúnem para fortalecer políticas públicas

