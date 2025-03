Leilão de touros Angus, Brangus e Ultrablack impulsiona nova fase da pecuária nordestina Com o avanço da agricultura, a pecuária amplia seus horizontes para uma nova fronteira: o Nordeste brasileiro. Atenta às tendências... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h06 ) twitter

Com o avanço da agricultura, a pecuária amplia seus horizontes para uma nova fronteira: o Nordeste brasileiro. Atenta às tendências do mercado, a VPJ Pecuária investe em terras na região para um amplo programa de produção de bezerros de corte e anuncia o 1º Leilão VPJ Nordeste. O evento oferecerá a criadores e investidores da região acesso à mais alta qualidade genética do país, com touros para cruzamento e bezerras destinadas à formação de novos rebanhos puros de origem das raças Brangus, Ultrablack e Aberdeen Angus.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

