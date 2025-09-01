Leis europeias de Proteção de Dados e de Inteligência Artificial são debatidas durante MBA em Gestão de Cidades do TCE-MT Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT O 12º módulo do MBA em Gestão de Cidades abordou o tema “Implicaciones del Reglamento Europeo de...

O 12º módulo do MBA em Gestão de Cidades, promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) em parceria com a Fadisp, abordou o tema “Implicaciones del Reglamento Europeo de Protección de Datos y de la Ley Europea de Inteligencia Artificial en el Proceso de Transformación Digital”, nesta sexta-feira (29). Ministrada pela professora María Ruiz Dorado, da Universidad de Castilla, na Espanha, a aula foi realizada no auditório da Escola Superior de Contas, com transmissão ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

