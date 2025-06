Leitura e brincadeiras dão o tom do 1º Brincolê nas bibliotecas de Sorriso Com o objetivo de incentivar o gosto pela leitura e pelas histórias entre as crianças, a Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria...

Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share