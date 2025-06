Léo, filho de Marília Mendonça, ‘toca’ hit ‘Apaixonadinha’ da artista: ‘Inteligente’

No último sábado (21), Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, comoveu os fãs dos sertanejos ao surgir ‘tocando’ uma música da mãe nas redes sociais. O registro foi compartilhado por Dona Ruth, avó do menino, nas redes sociais. No vídeo, Léo aparece tocando no cajón o sucesso “Apaixonadinha”, parceria de Marília com Léo Santana lançada em 2019, durante a turnê “Todos os Cantos”: “Puxou a mamãe, muito inteligente”, disse Ruth na legenda da publicação.

