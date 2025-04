Leticia Spiller curte passeio romântico com novo namorado: ‘Tarde com drinks’ Leticia Spiller, de 51 anos de idade, publicou, nesta segunda-feira (31), uma foto em que aparece ao lado de Franclim Mendes, seu novo... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 16h07 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leticia Spiller, de 51 anos de idade, publicou, nesta segunda-feira (31), uma foto em que aparece ao lado de Franclim Mendes, seu novo namorado. O português e a atriz curtiram um passeio romântico para curtir a beleza natural do Rio de Janeiro. Na imagem publicada no Instagram de Spiller, ela aparece sentada ao lado do novo companheiro, de mãos dadas com o rapaz. Ao fundo, uma colega do casal posa com os dedos para cima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse romance!

Leia Mais em Momento MT:

Maysa Leão cobra políticas públicas urgentes para autistas em Cuiabá

Vereadores aprovam RGA de 4,77% para os servidores da Câmara de Cuiabá

Confira a lista de campeões do Festival Esportivo da Praça da Juventude