Levantamento larvário aponta que Sorriso está com índice de infestação de 2,45% pelo Aedes aegypti A Secretaria de Saúde divulgou nesta manhã, 14 de março, o primeiro levantamento do índice de infestação predial do mosquito Aedes...

A Secretaria de Saúde divulgou nesta manhã, 14 de março, o primeiro levantamento do índice de infestação predial do mosquito Aedes aegypti de 2025. Hoje, os bairros com maior índice de infestação são o Fraternidade com 11,58%; Pinheiro I com 8,7% e Jonas Pinheiro com 7,5%. Os dados constam do SisPNCD, 2025.

Para mais informações sobre a situação do mosquito Aedes aegypti em Sorriso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: