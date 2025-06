Lexa é oficialmente madrinha de bateria da Dragões da Real: ‘Acolhida e muito amada.’ Lexa será oficialmente apresentada como madrinha de bateria da escola de samba Dragões da Real, do Grupo Especial de São Paulo, no...

Lexa será oficialmente apresentada como madrinha de bateria da escola de samba Dragões da Real, do Grupo Especial de São Paulo, no próximo dia 7 de junho. A cerimônia de apresentação será realizada durante a tradicional festa de lançamento do enredo para o Carnaval 2026, que acontece no Barracão da Dragões da Real, na Fábrica do Samba, localizada na Barra Funda, zona oeste da capital paulista.

