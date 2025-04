Lexa lança música para a filha, que morreu dias após o nascimento: ‘O mais puro amor!’ A cantora Lexa, de 30 anos, lançou, nessa quinta-feira (17), a música “Você e Eu”, feita para a filha, Sofia, que morreu dias após... Momento MT|Do R7 18/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 18/04/2025 - 13h06 ) twitter

A cantora Lexa, de 30 anos, lançou, nessa quinta-feira (17), a música “Você e Eu”, feita para a filha, Sofia, que morreu dias após o nascimento. A bebê foi a primeira filha dela com o noivo, o ator Ricardo Vianna, de 32 anos. A canção foi disponibilizada nas plataformas de música e no canal oficial dela no YouTube. “Você e Eu”, a música mais linda da minha vida, uma declaração para a minha filha, Sofia”, escreveu Lexa na web. “Sem dúvidas é a musica mais linda da minha vida, pra pessoa mais especial da minha vida, pro ser humaninho mais especial da minha vida. Sintam-se abraçados, porque eu fiz de todo meu coração esta música”, ainda disse a cantora em um vídeo publicado no Instagram após o lançamento. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa emocionante homenagem! Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende segundo suspeito de envolvimento na morte de candidato a vereador

