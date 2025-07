Momento MT |Do R7

Lexa posa com o marido e reflete: ‘Natureza é como o amor, essencial para a vida’ Lexa, de 30 anos, compartilhou nesta quarta-feira (2), alguns registros da viagem que está fazendo com o noivo, Ricardo Vianna, de...

Lexa, de 30 anos, compartilhou nesta quarta-feira (2), alguns registros da viagem que está fazendo com o noivo, Ricardo Vianna, de 32, pelo Amazonas. Nos cliques, a cantora aparece em clima de romance com o ator e também com seus outros parceiros de viagem, Tati Machado, de 33, e o marido da apresentadora, o fotógrafo Bruno Monteiro. “A natureza é como o amor, essencial para a vida”, refletiu Lexa na legenda da publicação em que recebeu diveras declarações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa linda reflexão de Lexa!

Leia Mais em Momento MT: