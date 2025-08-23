“Liberdade e Soberania”: mulheres extrativistas de Alagoas trazem a força da pimenta rosa para o Salão do Turismo “Eu sou agricultora familiar, mas também sou extrativista desde que eu me lembro que eu era gente”. É com essa frase, carregada de...

“Eu sou agricultora familiar, mas também sou extrativista desde que eu me lembro que eu era gente”. É com essa frase, carregada de orgulho e história, que Rita Paula dos Santos Ferreira se apresenta. Vinda de Piaçabuçu (AL), cidade banhada pela Foz do Rio São Francisco, ela traz na bagagem mais do que produtos: traz a força de uma cooperativa formada por 99% de mulheres que encontraram no extrativismo a sua autonomia.

Saiba mais sobre essa inspiradora história de empoderamento e os sabores autênticos de Alagoas consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: