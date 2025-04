Licenciamento ambiental: relatores buscam convergência para projeto Em tramitação no Congresso há 21 anos, a proposta de uma Lei Geral do Licenciamento Ambiental (LGLA) é reivindicada nas agendas legislativas... Momento MT|Do R7 04/04/2025 - 16h30 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em tramitação no Congresso há 21 anos, a proposta de uma Lei Geral do Licenciamento Ambiental (LGLA) é reivindicada nas agendas legislativas da Indústria e do Agro, lançadas no Parlamento em março. Prevista na Constituição de 1988, a lei tem o desafio de equilibrar produção e preservação do meio ambiente, na linha do desenvolvimento sustentável. Excepcionalmente, o PL 2.159/2021 tramita ao mesmo tempo em duas comissões e os dois relatores têm visões diferentes. Na Comissão de Meio Ambiente (CMA), a matéria tem sido amplamente estudada pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), que busca entendimento com a senadora Tereza Cristina (PP-MS), responsável pelo relatório do projeto na Comissão de Agricultura (CRA). Para saber mais sobre as divergências e os avanços na proposta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende condenado por estupro de vulnerável em Uruguaiana

PRF prende passageira por tráfico de drogas em ônibus na BR-070 em Barra do Garças-MT

Lucy Ramos anuncia nascimento de sua primogênita, Kyara: ‘Gratidão por todo’