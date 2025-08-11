Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Licenciamento de veículos placas final 8 deve ser pago até dia 31 de agosto

O Licenciamento de veículos com placas final 8 deve ser pago até o dia 31 de agosto, conforme cronograma de pagamento do ano 2025....

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Licenciamento de veículos com placas final 8 deve ser pago até o dia 31 de agosto, conforme cronograma de pagamento do ano 2025. A taxa pode ser emitida pelo site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br), na opção “Consulte Seu Veículo”, ou pelo aplicativo MT Cidadão.

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.