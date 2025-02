Líder do União Brasil aponta economia e inteligência artificial como prioridades em 2025 O novo líder do União Brasil na Câmara, deputado Pedro Lucas Fernandes (MA), afirmou que a pauta econômica e a regulamentação da inteligência...

O novo líder do União Brasil na Câmara, deputado Pedro Lucas Fernandes (MA), afirmou que a pauta econômica e a regulamentação da inteligência artificial serão as prioridades do partido para 2025. “A pauta econômica é prioritária para o Brasil, e o União Brasil não vai se furtar de debater, dialogar e de apresentar propostas”, disse o parlamentar.

Para mais detalhes sobre as propostas do União Brasil e as prioridades para 2025, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: