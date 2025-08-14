Lideranças e entidades repercutem o pacote de R$ 30 bilhões anunciados ontem pelo governo O setor agropecuário reagiu com cautela ao pacote de medidas anunciadas pelo governo nesta quarta-feira (13.08). Chamado de “Plano... Momento MT|Do R7 14/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 09h58 ) twitter

O setor agropecuário reagiu com cautela ao pacote de medidas anunciadas pelo governo nesta quarta-feira (13.08). Chamado de “Plano Brasil Soberano”, o pacote prevê R$ 30 bilhões em crédito, regimes fiscais estendidos, facilitação de compras públicas e reforço da diplomacia comercial.

Para uma análise mais detalhada e as reações das lideranças do setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

