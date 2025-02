Lideranças nacionais prestigiam cerimônia de posse do MPMT

Representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de órgãos autônomos e lideranças do Ministério Público brasileiro participaram nesta sexta-feira (7) da solenidade de posse integrada do novo procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Rodrigo Fonseca Costa, do corregedor-geral João Augusto Veras Gadelha e do Conselho Superior do Ministério Público de Mato Grosso. Procuradores-gerais de Justiça de Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins prestigiaram a cerimônia. O evento, realizado no auditório das Promotorias de Justiça de Cuiabá, reuniu aproximadamente 700 pessoas.

