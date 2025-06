Lideranças recorrem a deputados pela reestruturação das carreiras de policiais e bombeiros militares em MT

Momento MT |Do R7

A valorização e reestruturação das carreiras da Polícia Militar (PMMT) e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (BMMT) estiveram em pauta na noite desta quarta-feira (11), durante audiência pública realizada no Plenário das Deliberações René Barbour, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). Proposta pelo deputado Eduardo Botelho (União) em coautoria com o deputado Elizeu Nascimento (PL) e a deputada Janaina Riva (MDB), o encontro reuniu representantes das forças de segurança e lideranças de diversos municípios para discutir melhorias nas condições de trabalho e salários.

