Líderes estudantis realizam prévias para o 2º Encontro Estadual dos Grêmios; evento será em agosto

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vai promover de 17 de junho a 1 julho, a última etapa dos encontros regionais dos grêmios estudantis. As ações são realizadas em parceria com as Diretorias Regionais de Educação (DREs). Os próximos polos a receberem o evento são Confresa, Alta Floresta, Matupá, Sinop e a Diretoria Metropolitana de Educação (DME).

