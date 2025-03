Lima Duarte celebra 95 anos e emociona internautas com depoimento: ‘Muitas vidas’ Lima Duarte compartilhou neste sábado (29), um vídeo para celebrar seu aniversário de 95 anos, e emocionou os seguidores do Instagram... Momento MT|Do R7 30/03/2025 - 17h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 17h05 ) twitter

Lima Duarte compartilhou neste sábado (29), um vídeo para celebrar seu aniversário de 95 anos, e emocionou os seguidores do Instagram. O ator explicou que graças aos seus personagens, ele sente como se tivesse vivido muitas vidas. Para comemorar a data especial, Lima relembrou sua trajetória, marcada por sucessos da TV como Sinhozinho Malta, de Roque Santeiro (1985), e Sassá Mutema de O Salvador da Pátria (1989). “Hoje completo 95 anos de idade. Para alguns uma vida, para mim, muitas vidas através de personagens que me permitiram ser mais do que apenas um.”, iniciou ele. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre a emocionante trajetória de Lima Duarte! Leia Mais em Momento MT: Aquário Municipal recebe mais de 650 estudantes em março

