Limpeza de canais é realizada em bairros de Várzea Grande a partir de solicitações da população As intervenções foram solicitadas pelos moradores e concluídas no mesmo dia pelas equipes responsáveis, que estiveram no local, durante... Momento MT|Do R7 01/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 01/03/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As intervenções foram solicitadas pelos moradores e concluídas no mesmo dia pelas equipes responsáveis, que estiveram no local, durante toda a semana, realizando suas funções habituais. A secretaria de Viação, Obras e Urbanismo de Várzea Grande executou serviços de desobstrução de canais nos bairros Ponte Nova, Manga, Construmat e Canelas. A iniciativa busca impedir o bloqueio da passagem de água, prevenir enchentes.

Saiba mais sobre essa importante ação e seus benefícios para a comunidade no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Várzea Grande forma novos especialistas e apresenta aprovados na residência médica

Governo reúne com Prefeitura de Cuiabá e propõe auxílio no combate à dengue e chikungunya

Prefeito se reúne com governo e Ministério da Saúde para enfrentar alta em casos de dengue e chikungunya