Limpurb avalia água e lança plano de recuperação do Parque das Águas A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), com apoio do Governo do Estado de Mato...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, solicitou uma análise técnica da água da lagoa do Parque das Águas. O estudo foi realizado pelos técnicos da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER), que identificaram alterações em diversos parâmetros da qualidade da água, reforçando a necessidade de medidas corretivas urgentes para reverter os impactos ambientais no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações para a recuperação do Parque das Águas!

Leia Mais em Momento MT: