Limpurb faz manutenção da iluminação pública nas regiões Leste e Oeste de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), realiza entre os dias 1º e 5 de setembro a terceira fase da operação de manutenção da iluminação pública na capital. Nesta etapa, os serviços contemplam as regiões Leste e Oeste, com a meta de executar 1.300 reparos luminotécnicos em aproximadamente 130 bairros, residenciais, loteamentos e distritos.

