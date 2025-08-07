Limpurb faz manutenção de 400 pontos de iluminação em 48h de operação A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), realizou a manutenção de 400 pontos...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), realizou a manutenção de 400 pontos de iluminação pública em apenas 48 horas na região norte da capital. A ação faz parte de uma operação intensiva iniciada na segunda-feira (4), com a meta de executar mil reparos luminotécnicos ao longo da semana.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de melhoria na iluminação pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: