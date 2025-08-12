Limpurb faz manutenção em mais de mil pontos de iluminação em 60 bairros A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), concluiu uma grande operação de manutenção...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), concluiu uma grande operação de manutenção da iluminação pública na região Norte da capital, entre os dias 4 e 8 de agosto. Ao todo, 1.080 pontos luminotécnicos receberam reparos e substituições, superando a meta inicial de mil atendimentos.

