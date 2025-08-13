Limpurb realiza operação de limpeza em 19 pontos de Cuiabá A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), realizou na terça-feira (12) uma grande...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), realizou na terça-feira (12) uma grande operação de limpeza simultânea em 19 pontos da capital. A iniciativa contempla desde bairros residenciais até áreas públicas de grande circulação, como praças, parques e avenidas, visando garantir mais segurança, qualidade de vida e bem-estar à população.

