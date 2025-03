Limpurb retira 180 toneladas de lixo em bolsão no Altos do Coxipó

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – Limpurb, realizou a retirada de 180 toneladas de detritos descartados irregularmente em um bolsão de lixo no bairro Altos do Coxipó, região sul da capital. A operação ocorreu na sexta-feira (7) e contou com o apoio de equipamentos como mini-carregadeiras e caminhões caçamba para otimizar o transporte e remoção dos materiais.

Saiba mais sobre essa importante ação de limpeza e os esforços da Prefeitura para manter Cuiabá organizada e saudável

