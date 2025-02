Limpurb retira 20 toneladas de lixo no Parque Rodoviária Após determinação do prefeito Abilio Brunini, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (...

Após determinação do prefeito Abilio Brunini, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), intensificou as ações de limpeza em áreas críticas da capital. Nesta terça-feira (21), as equipes da Limpurb retiraram cerca de 20 toneladas de resíduos descartados irregularmente em um bolsão de lixo localizado na rotatória do Parque Rodoviária.

