Linha 706 tem novo itinerário a partir do dia 2 de setembro A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, passará a atender os moradores do bairro Pascoal Ramos...

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, passará a atender os moradores do bairro Pascoal Ramos a partir de terça-feira (2), com a Linha 706 de ônibus do transporte público. Serão dois veículos em idas e vindas, que passarão pela Av. C, de acesso ao bairro. A novidade, além de atender o bairro Pascoal Ramos, beneficiará cerca de 800 funcionários de novas empresas que atuam na região.

Para mais detalhes sobre essa mudança importante no transporte público, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

