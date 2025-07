Linha emergencial tenta blindar exportadores contra tarifaço do Trump Diante das tarifas impostas pelo presidente do EAU, Donald Trump, sobre produtos brasileiros, o governo de Goiás saiu na frente e anunciou... Momento MT|Do R7 22/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 09h37 ) twitter

Diante das tarifas impostas pelo presidente do EAU, Donald Trump, sobre produtos brasileiros, o governo de Goiás saiu na frente e anunciou a criação de uma linha emergencial de crédito voltada às empresas exportadoras do estado. O pacote inclui condições especiais de financiamento e mecanismos para estimular a oferta de crédito, principalmente a pequenos e médios negócios. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as medidas adotadas para proteger os exportadores brasileiros! Leia Mais em Momento MT: PF combate tráfico internacional de drogas

