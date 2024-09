Linhares (ES) recebe autorização para empréstimo de US$ 56 milhões A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (3) autorização para o município de Linhares (ES) tomar US$ 56 milhões...

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (3) autorização para o município de Linhares (ES) tomar US$ 56 milhões emprestados do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os recursos devem financiar o Programa de Desenvolvimento Urbano e Ordenamento Territorial do município. O texto agora será analisado em Plenário, juntamente com requerimento de tramitação em regime de urgência também aprovado na CAE.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.