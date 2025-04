Lions Clube de Juara recebe novas cadeiras com apoio do MPMT O Lions Clube Centenário de Juara (673 km de Cuiabá) adquiriu novas cadeiras de rodas e cadeiras para banho com recursos viabilizados... Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 14/04/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Lions Clube Centenário de Juara (673 km de Cuiabá) adquiriu novas cadeiras de rodas e cadeiras para banho com recursos viabilizados pelo Ministério Público de Mato Grosso, através do Banco de Projetos, Fundos e Entidades (Bapre).Segundo o promotor de Justiça Alysson Antônio de Siqueira Godoy, da comarca de Juara, o Lions Clube Centenário já recebeu o equivalente a duas parcelas do valor total de R$ 46.826,75, estabelecido em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Ministério Público e um fazendeiro autuado por desmatamento ilegal.Nesta semana, o promotor de Justiça esteve reunido com o presidente do Lions Clube Centenário de Juara, Adhemar de Brito, para acompanhar o recebimento das novas cadeiras. “Esse recurso foi destinado via banco de projetos e nós também acompanhamos a aplicação dos valores pelas instituições beneficiadas”, comentou o promotor.Bapre – Instituído pelo Ato Administrativo Nº 897/2020-PGJ, o Bapre foi criado com o objetivo de assegurar a centralização das informações em nível estadual e facilitar a viabilização e destinação de recursos oriundos da atuação institucional, de modo a garantir segurança e transparência às destinações, assim como facilitar a fiscalização pelo MPMT. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Por meio da Semsep, serão organizados cinco leilões de veículos e sucatas

Projeto obriga empresas com mais de 50 funcionários a oferecer programas de saúde mental

Wilson Santos garante novos trechos asfaltados em Acorizal